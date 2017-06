Zucchinisuppe

Viele Dinge ändern sich im Leben. Die eine verliert ihren ersten Zahn. Der andere bekommt eine Haut wie Pergamentpapier. Die Stimme bricht, oder die Sehkraft lässt nach. Man interessiert sich plötzlich nicht mehr fürs Boxen oder Briefmarkensammeln, sondern für Kinderbücher und Rosenzucht. Die Mutter hat jahrelang genervt, nun fängt man an, sie zu verstehen. So geht es Ellen Gulden (Renée Zellweger), eine der Hauptfiguren des Films »Familiensache« (USA 1998) von Carl Franklin. In der Kindheit und Jugend hat sie ihren Vater glühend verehrt, George Gulden (William Hurt), Professor für amerikanische Literatur, ein Mann der Bildung, was er auch ständig betont. Die Mutter hat gehäkelt, gekocht und den Haushalt geführt. Mit solchen banalen Dingen wollte sich Ellen nie abgeben.

Doch es kommt anders. Gerade als Ellen in ihrem Job als Journalistin auf der Karriereleiter höher klettern könnte, bittet sie ihr Vater, ins Elternhaus zurückzukommen, um die Mutter zu pfle...