Zwischen IWF und AfD

Entgegen meiner allzu kühnen Erwartung ist der grässliche niederländische Sozialdemokrat Jeroen Dijsselbloem immer noch Chef der Euro-Gruppe (der Versammlung der Finanzminister der Euro-Staaten). Man konnte ihn am Donnerstag abend in bewährter Form vor dem Rollstuhl Wolfgang Schäubles knien sehen, wie er die Instruktionen des Bundesfinanzministers entgegennahm. Es ging am Donnerstag wieder einmal um Kredite an Griechenland. Es wurden tatsächlich Beschlüsse gefasst, die wie immer die Handschrift Schäubles tragen. Das Land darf vorerst weiterleben, aber nur möglichst knapp. Geld oder Luft zum Atmen nur so viel, dass das Opfer nicht stirbt oder Selbstmord begeht.

Beschlossen wurde die Auszahlung von 8,5 Milliarden Euro an neuen Krediten. Das sind 1,5 Milliarden Euro mehr, als Anfang Juli an Rückzahlungen fällig werden. Diese 1,5 Milliarden dienen der Begleichung von Inlandsschulden. Keinesfalls kann auch nur ein Cent der Entlastung der Griechen zugeführt werd...