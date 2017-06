Tag der Befreiung ohne Würdigung

In zwei parlamentarischen Anfragen wollte die Bundestagsabgeordnete Gesine Lötzsch (Die Linke) wissen, welche offiziellen Würdigungen der Bundesregierung anlässlich des Tages der Befreiung am 8. Mai stattgefunden haben und welche Veranstaltungen zum 17. Juni geplant sind. Die Antworten liegen junge Welt vor. In der Antwort zum 17. Juni heißt es:

Die Gedenkveranstaltung der Bundesregierung an die Opfer des Volksaufstandes vom 17. Juni 1953 findet jährlich am Mahnmal des Volksaufstandes auf dem Friedhof Seestraße 92 in 13347 Berlin statt. Im Rahmen der Gedenkveranstaltung der Bundesregierung am Mahnmal des Volksaufstandes auf dem Friedhof Seestraße 92 sowie im Rahmen der Gedenkveranstaltung des Landes Berlin am Bodendenkmal auf dem Platz des Volksaufstandes von 1953 (Ecke Leipziger Straße / Wilhelmstraße) werden im Auftrag der Bundesregierung Kränze niedergelegt. (…)

Bei der Gedenkveranstaltung der Bundesregierung (…) wird voraussichtlich die Bundesministerin...