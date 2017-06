In der Wüste

Um den Zustand der politischen Linken in Frankreich zu beschreiben, hatten die Journalisten der Pariser Zeitung Libération am vergangenen Dienstag ein besonders eindrucksvolles Bild gewählt: Auf der Seite eins der im April 1973 von Jean Paul Sartre gegründeten Publikation veröffentlichten sie das Foto einer weiten, leeren Wüste unter dem Titel: »La Gauche – plus rien« (Die Linke – da ist nichts mehr). In der Tat muss an diesem Sonntag vor allem der Parti socialiste (PS), der in den vergangenen fünf Jahren mit seinem Präsidenten François Hollande und 395 Abgeordneten in der Nationalversammlung regierte, mit dem Absturz in die parlamentarische Bedeutungslosigkeit rechnen.

Wegen der historisch schwachen Wahlbeteiligung von lediglich 48 Prozent muss, bis auf vier direkt gewählte Kandidaten, der Großteil der nach der ersten Tour führenden Politiker zur Stichwahl antreten. Das französische Wahlgesetz verlangt in jedem einzelnen Wahlbezirk von jedem Bewerber – so...