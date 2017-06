Die Sioux kämpfen weiter

Der Kampf um die »Dakota Acces Pipeline« (DAPL) im US-Bundesstaat North Dakota ist noch lange nicht vorbei. Am Mittwoch nachmittag (Ortszeit) ordnete ein US-Bundesrichter die Überprüfung des Betriebs der Rohölleitung an, die durch das Stammesgebiet der Standing Rock Sioux verläuft. Gegen das Bauprojekt hatten seit dem Frühsommer 2016 Zehntausende Menschen in Protestcamps am Baugelände Widerstand geleistet, darunter Angehörige von über 200 indigenen Stämmen aus Nord- und Südamerika und Aktivisten der Umwelt- und Klimaschutzbewegung. US-Präsident Donald Trump hatte unmittelbar nach seinem Amtsantritt im Januar per Dekret grünes Licht für den Betrieb der Pipeline gegeben und die Protestcamps räumen lassen.

Richter James Boasberg entschied nun, dass die für die behördliche Genehmigung des Leitungsbaus zuständigen Sachverständigen vom Ingenieurkorps der US-Armee »gegen Gesetze verstoßen« hätten. In seiner 91 Seiten langen Entscheidung führte der Bundesrichter a...