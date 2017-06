»Beweise für die Anschuldigungen gibt es nicht«

Am Donnerstag protestierte Amnesty International in Deutschland vor der türkischen Botschaft in Berlin. Dort forderte Ihr Verband die Freilassung von Taner Kilic. Seit dem 6. Juni sitzt der Leiter von Amnesty International in der Türkei in Untersuchungshaft wegen des Vorwurfes, Verbindungen zur Gülen-Bewegung zu haben. Mutmaßlich muss er mehrere Monate im Gefängnis verbleiben, bevor ein Verfahren gegen ihn eröffnet wird. Was wird ihm genau zur Last gelegt?

Die türkischen Behörden behaupten, er sei Mitglied der von ihnen als Terrororganisation bezeichneten Fethullah-Gülen-Organisation. Stichhaltige Beweise für die Anschuldigung gibt es nicht. Angeblich soll sich Kilic eine App zum Verschlüsseln von Nachrichten heruntergeladen haben, die laut amtlichen Angaben auch von Gülen-Anhängern benutzt wurde. Er bestreitet, jemals eine solche App benutzt oder installiert zu haben. Er habe nicht einmal von ihr gehört, bevor die Medien über sie berichteten. Und selbst w...