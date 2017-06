Tödliche Profitlogik

Nach dem Hochhausbrand in London ist die Zahl der Toten auf mindestens 30 gestiegen. Das teilte Polizeisprecher Stuart Cundy am Freitag in der britischen Hauptstadt mit. »Leider wird die Zahl noch steigen«, fügte er hinzu. Bislang gebe es keine Hinweise auf eine mögliche Brandstiftung. Im Grenfell Tower im Westen Londons war in der Nacht zu Mittwoch ein Feuer ausgebrochen.

Mehr als 70 Menschen werden vermisst, wie Medien am selben Tag berichteten. Ob einige zu den bereits geborgenen Toten gehören, war unklar. Die Polizei warnte, dass manche der Leichen möglicherweise nie identifiziert werden könnten. Laut Cundy wurden 24 Überlebende in Kranke...