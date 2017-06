Re: Zurück nach Albanien

Wenn der Traum von Deutschland zerplatzt

Die Geschichte der albanischen Familie Uka, die mit ihren zwei- und vierjährigen Kindern im letzten Herbst nach Deutschland kam, um hier ein besseres Leben führen zu können: Mittlerweile ist ihr Asylantrag abgelehnt. In ein paar Wochen muss die Familie zurück. Wann genau, das wissen sie noch nicht. »Re« wird sie begleiten: Von ihrem Flüchtlingswohnheim in Gießen über Frankfurt am Main mit dem Flieger nach Tirana und dann von dort aus mit dem Bus bis in einen abgelegenen, staubigen Vorort der albanischen Stadt Skhodër.

Arte, 19.40

Ein Atem

Die schwangere Griechin Elena arbeitet als Kindermädchen bei Tessa und Jan in Fr...