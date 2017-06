Ein aufrechter Mensch

Bis kurz vor seinem Tod rief mich Theodor in unregelmäßigen Abständen an und sagte: »Bernd, wann hast du Zeit, wir müssen einiges miteinander bereden«. Dann trafen wir uns meistens bei mir in Stuttgart. Bis zu seinem 100. Lebensjahr kam er größtenteils mit der Straßenbahn und mit dem Bus. Ich kochte uns was zum Mittagessen, und wir redeten: über die Weltpolitik, seine letzte Reise nach China oder über aktuelle Fragen der Politik der Linkspartei, über die Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung. Er schickte mir noch vor wenigen Wochen sein aktuelles Buch über China. Das Land und seine Entwicklung hatten ihn in den letzten zehn bis 15 Jahren seines Lebens besonders interessiert und fasziniert. »Ich möchte herausfinden, was es an Alternativen zum Kapitalismus gibt. Ich glaube nicht, dass sie dort den Kapitalismus wiederherstellen«, sagte er dann.

Egal, ob Kuba, Vietnam oder China, es war ein Teil seiner Suche nach Ansätzen, jenseits des Kapitalismus und jenseits ...