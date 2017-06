CDU-Gremium rügt EZB

Die Kritik an der Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) bekommt einen neuen und deutlichen Akzent: Deutsche Unternehmen verlieren das Vertrauen in die Europäische Zentralbank, beklagt der CDU-Wirtschaftsrat. Nur noch 24 Prozent der Firmen, die in dem der Regierungspartei nahestehenden Verband organisiert sind, haben nach einer neuen Umfrage sehr großes oder großes Vertrauen in die Politik der EZB, t...