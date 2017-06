Entwicklungspolitik im Sinne der deutschen Industrie

Um den »Compact with Africa« in die deutsche Afrikapolitik insgesamt einzubetten und mögliche Reibungsverluste zu vermeiden, hat die Bundesregierung im Januar ein »Eckpunktepapier« mit dem Titel »Wirtschaftliche Entwicklung Afrikas – Herausforderungen und Optionen« verabschiedet. Das Papier nimmt nicht nur auf den »Compact« Bezug, sondern auch auf andere Initiativen – den »Marshall-Plan mit Afrika« etwa, den Entwicklungsminister Gerd Müller verkündete, und die »Pro!Afrika-Initiative«, in der das Bundeswirtschaftsministerium verschiedene Programme mit afrikanischer Ausrichtung zusammengefasst hat. »Wir wollen einen umfassenden afrikapolitischen Ansatz verfolgen, der in sich kohärent ist und sowohl innerhalb der Bundesregierung als auch im internationalen bzw. multilateral...