Kriegsgewinnler BRD

Die halbe Wahrheit, diejenige für den Wahlkampf der SPD, geht so: Die Genehmigungen für deutsche Rüstungsexporte sind im vergangenen Jahr unter dem sozialdemokratischen Bundeswirtschaftsminister, der im Januar ins Auswärtige Amt gewechselt ist, um eine Milliarde Euro zurückgegangen und erreichten nur noch schlappe 6,85 Milliarden Euro. Man betreibe eben konsequent eine »verantwortungsvolle und restriktive Rüstungsexportpolitik«, rühmt sich die Bundesregierung. Die andere Hälfte der Wahrheit lautet: Deutsche Waffenschmieden haben 2016 nach dem Allzeitgenehmigungshoch des Jahres 2015 von 7,86 Milliarden Euro ihren zweithöchsten Genehmigungswert seit Beginn der Veröffentlichung von Rüstungsexportberichten im Jahr 1999 erzielt. Damals, 1999, hatte der Betrag noch bei drei Milliarden Euro gelegen, stieg – unter »Rot-Grün« – an und pendelte seit 2003 regelmäßig um die Fünf-Milliarden-Schwelle. In diesem Jahr dürfte er eine ähnliche Größenordnung wie 2015 und 20...