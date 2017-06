Die Repressionsschraube dreht sich

Das von der Regierungsmehrheit im polnischen Parlament verabschiedete neue Demonstrationsrecht bewährt sich im Sinne seiner Erfinder. Die Zeit, in der die Regierungspartei »Recht und Gerechtigkeit« (PiS) die Kundgebungen ihrer Gegner zu ignorieren suchte, scheint vorbei zu sein. Am letzten Wochenende wurden Dutzende Menschen in Warschau vorübergehend festgenommen. Sie hatten gegen die allmonatliche Gedenkveranstaltung der PiS für die Opfer des Flugzeugabsturzes von Smolensk 2010 demonstriert. Der für Warschau zuständige Regierungspräsident hatte die Gegendemonstration der Gruppe »Bürger der Republik Polens« mit dem Argument verboten, sie störten »religiöse Rituale«, und der vorgesehene Kundgebungsort sei bereits an die offizielle Veranstaltung vergeben. Das neue Demonstrationsrecht erlaubt »amtlichen und religiösen Veranstaltern«, »regelmäßig stattfindende« Demonstrationen auf drei Jahre im voraus anzumelden und damit Gegenveranstaltungen am selben Ort pr...