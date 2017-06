Wer Wohnungen kaufen kann, verdient sich in Deutschland eine goldene Nase. Doch viele können nicht einmal mehr das Geld für die Miete aufbringen. Der Deutsche Mieterbund hatte am vergangenen Freitag gewarnt, mittelfristig sei der »soziale Frieden in Deutschland gefährdet«. Die Großeigentümer haben andere Sorgen. Vier Branchenverbände haben die Studie »Wirtschaftsfaktor Immobilien 2017« in Auftrag gegeben. Michael Voigtländer vom Institut der deutschen Wirtschaft Köln und Tobias Just von der International Real Estate Business School in Regensburg stellten sie am Mittwoch in Berlin vor.

Voigtländer erklärte, pro Kopf besäßen die Deutschen Immobilien im Wert von rund 125.000 Euro. Im internationalen Vergleich lasse das noch zu wünschen übrig. Vielleicht gebe es »nicht genügend psychologischen Druck auf den Sparer«. Doch der Ansporn zur privaten Vermögensbildung erhöhe sich, durch das Absinken des Rentenniveaus und die Förderung der kapitalgedeckten Altersvors...