»EU-Flüchtlingspolitik ist verheerend«

Am 20. Juni wird der Weltflüchtlingstag stattfinden, die deutsche Sektion der Organisation »Ärzte ohne Grenzen« bezog bereits am Mittwoch bei der Vorstellung ihres Jahresabschlussberichts eine radikal humanistische Position: Die Arbeit der Ärzten ohne Grenzen (Médecins sans Frontières, MSF) richte sich generell auf alle Menschen in humanitären und medizinischen Notlagen, ganz gleich, in welchem politischen Umfeld sie anzutreffen seien. Das legten der Vorsitzende Volker Westerbarkey und Geschäftsführer Florian Westphal in Berlin dar. EU und Bundesregierung jedoch verknüpften die weitere Förderung der MFS-Einsätze mit politischen Zielen, wie jenem, die Migrationsströme von Europa fernzuhalten. Die MSF verzichteten »aus Protest gegen die Abschottungspolitik« nach eigenen Angaben auf die Zuschüsse von EU und BRD. Insgesamt seien das etwa 50 Millionen Euro, vier Millionen davon vom Auswärtigen Amt.

Die deutsche Sektion der MFS finanzierte mit 126,8 Millionen Eu...