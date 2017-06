»Die Besatzung wird einfach hingenommen«

Am vergangenen Wochenende fand in Frankfurt am Main die Konferenz »50 Jahre israelische Besatzung« statt. Dort sprachen Sie über die Entwicklung der Besatzung und deren Auswirkungen auf die Gesellschaften in Israel und Palästina. Welches Fazit ziehen Sie?

Über die palästinensische Gesellschaft möchte ich lieber nicht reden, das sollten die Palästinenser tun. In Israel hat sich die 50 Jahre andauernde Besatzung auf drei Ebenen ausgewirkt. Erstens in der zunehmenden Militarisierung der Gesellschaft. Das Militär ist zu einer Polizeimacht geworden, die mehr oder weniger eine Besatzung zu verwalten hat. Militär und Grenzschutz gehen teilweise sehr brutal vor. Die Organisation »Breaking the Silence« thematisiert das und ist zum Staatsfeind Nummer eins geworden.

Es gibt zudem Auswirkungen sozialpsychischer Art. Es ist ungeheuerlich, dass die Besatzung und alles, was mit und durch sie geschieht, einfach hingenommen wird. In der israelischen Gesellschaft ist die Okk...