Mission WM-Titel

Einen wunderschönen guten Morgen! Seit gut zwei Monaten hat der argentinische Fußballverband AFA wieder einen Präsidenten und, äh, gewählte Volksvertreter. Als erstes mobbte der neue Verbandsboss Claudio Fabián Tapia den Nationaltrainer Edgardo Bauza aus dem Amt. Am 1. Juni wurde in Ezeiza am Flughafen von Buenos Aires der Nachfolger präsentiert. Die Sache verzögerte sich etwas. Grünes Licht wurde erst gegeben, nachdem der FC Sevilla auf seiner Website kundgetan hatte, dass Jorge Sampaoli nicht länger Trainer des andalusischen Klubs sei. Unmittelbar danach wurde dieser Mann, der die meiste Zeit seines Lebens Bankangestellter am Schalter war, als neuer Übungsleiter der silberländischen Auswahl vorgestellt. Das muss die neue Transparenz der AFA sein.

Während Vorgänger Bauza von der führungslosen AFA ohne Vorbereitungsspiele ins kalte Wasser der WM-Qualifikation gestoßen worden war, durfte die »Neue Ordnung«, der »Sampaolismo«, mit einer Minitournee durch Oze...