Stationen

Um Gottes Willen? – Grenzen der Religionsfreiheit

Heute Religiöses: Religionsfreiheit ist ein Menschenrecht. Es kann nur eingeschränkt werden, wenn es mit anderen Grundrechten oder Wertentscheidungen des Grundgesetzes in Konflikt gerät. Einfach zu verstehen.

BR, 19.00

Re: Granadas Volksheld

Ein Arzt mobilisiert die Massen

Im südspanischen Granada protestieren Zehntausende gegen »Reformen« im Gesundheitssystem. An ihrer Spitze: Jesús Candel, ein Notfallmediziner. Für viele ist er ein Vorbild im Kampf gegen die Korruption in Spanien. Was auch immer die Einwohner von Granada als ungerecht empfinden, wann immer es Proteste zu organisieren gilt: Der Arzt ist an vorderster...