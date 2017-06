Rotlicht: Tragödie

Es soll der griechische Dichter und Theaterleiter Thespis gewesen sein, der im 6. Jahrhundert v. u. Z. die Tragödie erfand, indem er dem singenden und tanzenden Chor, der alljährlich zu den zu Ehren des Gottes Dionysos abgehaltenen Festspielen auftrat, einen einzelnen gegenüberstellte. Aischylos erweiterte das Vorgefundene: Bald wurde aus der kultischen Bühnenhandlung eine Aufführung mit Spieler und Gegenspieler. Das Theater war geboren und mit ihm die Tragödie, die im deutschen Sprachraum seit dem 18. Jahrhundert in Abgrenzung zum Lustspiel als Trauerspiel bezeichnet wird.

Eine Tragödie ist eine dramatische Handlung, bei der der Held an einem unvermeidlichen und unausgleichbaren Gegensatz scheitert und untergeht. Sie schildert also ein negatives Geschehen, an dem der Protagonist durch eigenes Verschulden, durch Irrtum oder Leichtsinn Mitverantwortung trägt und dem ein gewisser Zwang innewohnt. So behauptet sie letztlich einen höheren Sinn: Dem »Schicksal«...