The Universal-Sturm-Abteilung

Als der Historiker Wolfgang Schivelbusch 2005 seine Studie »Entfernte Verwandtschaft« zu Ähnlichkeiten und Übereinstimmungen des Krisenmanagements der 1930er Jahre in Italien, Deutschland und den USA vorlegte, waren die etablierten Kollegen im deutschsprachigen Raum einigermaßen irritiert. Schivelbusch konstatierte nicht nur Analogien in den staatlich organisierten Überwindungsunternehmungen der Weltwirtschaftskrise von 1929, sondern auch ihr großangelegtes Scheitern in allen drei Ländern unter den Bedingungen der Aufrechterhaltung kapitalistischer Produktionsverhältnisse in Friedenszeiten. Erst der Zweite Weltkrieg brachte die rechnungsrelevante Bereinigung mit allen bekannten Folgen. Besonders verstörend erschien, dass Schivelbusch die sowjetische Planungslogik davon explizit ausnahm und eher als Kontrastfolie betrachtete. In einem kurzen Epilog wies er außerdem daraufhin, dass Prosperität im Staatskapitalismus US-amerikanischer Prägung Feindschaft und ...