Fast wie vor der Krise

In den Industriestaaten geht es ungerecht zu. Zu dem Schluss kommt die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). Generalsekretär Ángel Gurría stellte gemeinsam mit Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) am Dienstag in Berlin den »Beschäftigungsausblick 2017« vor.

Zwar habe die Zahl der Beschäftigten wieder das gleiche Niveau wie vor dem Ausbruch der Finanzkrise 2007 erreicht. Allerdings stagnierten untere und mittlere Löhne, die Ungleichheit nehme zu, »wie auch die Befürchtung, dass Spitzenverdiener übermäßig von den Früchten des Wachstums profitieren«.

Wie es in der Euro-Zone dazu kommen konnte, erläuterte Gurría knapp. Vor zwanzig Jahren seien die Reallöhne in der Euro-Zone stärker als die Produktivität gestiegen – nur nicht in Deutschland. Die Einführung der Gemeinschaftswährung habe den Mitgliedsländern dann das deutsche Modell aufgezwängt und so eine Abwärtsspirale bei den Löhnen in Gang gesetzt. Die »Arbeitsmarktrefo...