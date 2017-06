Einzelne Erzählfäden für »Spin-offs« aus dem narrativen Gewebe einer Fernsehserie herauszulösen wird immer üblicher. Manchmal werden Muttershow und Ableger parallel produziert wie bei »The Walking Dead« und dem Prequel »Fear The Walking Dead«. Die unterhaltsame Serie »Better Call Saul« widmet sich der Vorgeschichte des in »Breaking Bad« als Nebenfigur eingeführten Anwalts Saul Goodman. Eine sehr interessante Figur ist dessen Bruder Chuck, der panische Angst vor Elektrizität hat und unter vorindustriellen Verhältnissen lebt. Er glaubt, elektromagnetische Wellen schmerzhaft spüren zu können. Wie sich solche Wellen in Klang übersetzt anhören, ist in Florian Kindlingers, Christina Kubischs und Peter Kutins Stück »Desert Bloom« (WDR 2015; Di., 20 Uhr, DLF) zu erfahren. Die drei haben sich dafür in die unter Strom stehende Wüstenstadt Las Vegas begeben. Einen neuen »ARD Radio Tatort« gibt es auch, den 112., diesmal ist der Autor John von Düffel. In »Personensc...