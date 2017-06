Fight for Your Right (to Party)!

Den Mitmachspielen entkommt niemand. Am frühen Samstag morgen trommeln die Landesverbände der SDAJ ihre Mitglieder, noch wichtiger: ihre Sympathisanten, zusammen. Auch die Berliner tun das, treffen sich zudem noch mit ihren Genossen der anderen Ostbundesländer. Und dann geht die große Vorstellungsrunde los: den eigenen Namen nennen, ein Adjektiv finden und sich eine Handbewegung dazu ausdenken. Da kann man noch so sehr die Augenbraue heben, versuchen sich etwas außerhalb des Kreises der versammelten Jugendlichen zu stellen – am Ende macht man doch mit. Zum Glück. Nach vielleicht zehn Minuten weiß man, mit wem man das angebrochene Wochenende trinken, singen und diskutieren wird. Der »Tosende Torben«, die »Müde Marie« gehen einem schlicht nicht mehr aus dem Kopf. Und beim Gedanken an sie, fast eine Woche später, muss dieser Autor noch immer grinsen.

Das »Festival der Jugend« also. Vom 2. bis zum 5. Juni organisierte die Sozi...