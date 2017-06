Jagdbeginn

Mobutu Sese Seko (1930–1997), der sich selbst »Bollwerk gegen den Kommunismus« nannte, herrschte von 1965 bis 1997 in der heutigen Demokratischen Republik Kongo mit extremer Brutalität. Sein CIA-Führungsoffizier hieß seit 1958 Lawrence Devlin. Im Wikipedia-Stichwort wird geschildert, wie Mobutu 1968 mit dem Oppositionellen Pierre Mulele umging: »Er überredete ihn dazu, aus dem Exil zurückzukehren, und versprach ihm Amnestie. Nach seiner Rückkehr wurden er und alle Leute, die ihn seit der Rückkehr besucht hatten, verhaftet und anschließend getötet. Mulele wurde öffentlich gefoltert, Augen und Genitalien herausgerissen und die Gliedmaßen eins ums andere amputiert, während er noch lebte.«

Am 3. Juni 2017 erschien im Spiegel ein Artikel unter dem Titel »Der Chef will bleiben. Kongo: 20 Jahre nach dem Sturz von Diktator Mobutu herrscht Präsident Joseph Kabila ähnlich selbstherrlich und stürzt sein Land dadurch ins Chaos«. Wer so gleichsetzt, hat mit Journalismu...