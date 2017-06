Lückenhafte Kontrolle in Ämtern

Sie soll Mittelverschwendung entgegensteuern, die Einhaltung von Vorschriften prüfen und die Qualität der Arbeit der Verwaltung sichern: die Interne Revision. Große Behörden oder Unternehmen verfügen in der Regel über eine solche Abteilung. Seit 2007 existieren die »Empfehlungen für Interne Revisionen in der Bundesverwaltung« des Bundesinnenministeriums (BMI). Demnach soll eine Innenrevision etwa ein »Verzeichnis aller Beschaffungen« führen. Gerade in diesem Bereich geht es mitunter um Millionentransaktionen, er dürfte mithin für Korruption und Begünstigung am anfälligsten sein.

jW liegen unter anderem die Jahresberichte 2015 und 2016 der Internen Revision des Bundesamtes für Strahlenschutz (BfS) vor. Im jüngsten Bericht vom März 2017 heißt es zum Prüfauftrag »Finanzielle Abwicklung Endlagerprojekte«, dieser ruhe »seit Ende 2012 wegen anderer Prioritäten« und sei zuletzt gänzlich »aufgehoben« worden. Laut Jahresbericht 2015 wurde entschieden, eine Prüfung ...