Ein Heer ausheben

Für ihre diesjährige Heerschau verspricht die deutsche Armee »rasselnde Panzerketten von Kampfpanzern, Schützenpanzern und Haubitzen«. Die Besucher erwarte am Samstag beim »Tag der Bundeswehr« an 16 Standorten ein wahres »Potpourri«. Das deutsche Militär will ran an den Nachwuchs.

In Stralsund will eine Tauchergruppe auf dem Alten Markt die Zivilisten für den Dienst an der Waffe unterhalb der Wasseroberfläche begeistern – und bringt dafür ein Aquarium mit, in dem Kampftaucher und Marinesanitäterinnen die Luft anhalten.

In Storkow bei Berlin wird unter dem Motto »Willkommen Neugier« allerlei Großgerät »zum Anfassen« angekarrt, darunter ein Kampfboot, das ansonsten in der Spree dümpelt. Die Uniformierten wollen zudem ein Bühnenprogramm auf die Beine stellen, im Zuge dessen auch der neue »Cyber- und Informationsraum« präsentiert werden soll. Im Sinne der neuen Sprachregelung von Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen sollen auf der B...