»Gleichberechtigt in Berlin und in Brüssel«

Hans Modrow, wie lautet Ihr Fazit der Dienstreise nach Brüssel?

Die Gespräche haben deutlich gezeigt, wie notwendig es ist, die linken Kräfte zu konzentrieren und zu bündeln. Europaweit und in der Zusammenarbeit von EU-Parlamentariern in unserer Partei.

Eine Antwort auf dieses erkennbare Defizit versuchen Gianis Varoufakis und seine Mitstreiter in der transnationalen linken Bewegung Diem 25 zu geben?

Zumindest macht er klar auf das Problem der linken Zersplitterung und das Fehlen einer gemeinsamen strategischen Orientierung aufmerksam. Ich betrachte das als produktive Herausforderung und Suche linker Kräfte, endlich das kleinliche, mitunter profilneurotische Nebeneinander zu überwinden und sich ernsthaft um ein deutlich wahrnehmbares Profil in einer offenen strategischen Debatte zu bemühen: Wo will die Linke in Europa hin, was sind ihre politischen Schwerpunkte, wo liegen die Schwächen ihrer strategischen Auseinandersetzungen?

Sie sprachen in Brüssel von eine...