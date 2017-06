Agiler Ältestenrat

Der Teich im Leopoldspark lag in sattem Grün, die Wildenten quakten, und die Nilgänse zogen ihre Kreise. Nichts habe sich geändert, seit er einst auf dem Uferweg joggte, meinte Hans Modrow, 800 Meter eine Runde, ein guter Ausgleich. Die Grünanlage befindet sich zwischen dem Europäischen Viertel, wo auch er zwischen 1999 und 2004 ein kleines Quartier bewohnte, und dem EU-Parlament. Es war eine Wiederbegegnung nach dreizehn Jahren. Seither war Modrow nie wieder in Brüssel, schon gar nicht mit einer Abordnung des Ältestenrates der Partei Die Linke. Aber immerhin trug ihm die Vergangenheit ein Namensschild ein, das ihn als Ex-EU-Parlamentarier ausweist. Nötig war dieses hier nicht: Die dreiköpfige Delegation aus der ehemaligen Berliner Stadtbezirksbürgermeisterin Christina Emmerich, Evi Nowitzki und Hans Modrow war in der Woche vor Pfingsten in Brüssel erwartet worden. An zwei Tagen absolvierten sie ein straffes Gesprächsprogramm, für Sightseeing blieb kaum Z...