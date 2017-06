Etwas für die Zukunft

Wenn sich Andrea Giani unter seine Spieler mischt, fällt er kaum auf. Schlank, athletisch, topfit – der Italiener ist beim Training der Volleyballer stets mittendrin statt nur dabei. »Hier in der Halle fühle ich mich einfach am wohlsten«, sagt der Bundestrainer. Der 47jährige lebt seinen Sport. Schon als Spieler gab es für ihn kaum etwas anderes. »Erst die Saison im Klub, dann drei Tage Pause, dann Nationalmannschaft: Das habe ich, glaube ich, 13 Jahre lang so gemacht«, sagte Giani. »Ich mache das nicht für Geld, Volleyball ist meine Leidenschaft.« Für den Deutschen Volleyballverband DVV ist Giani ein Glücksgriff. Der italienische Rekordnationalspieler ist eine Legende seines Sports. In seiner aktiven Karriere sammelte er Medaillen wie am Fließband: Bei Olympia holte er zweimal Silber und einmal Bronze, wurde dreimal Weltmeister, dreimal Europameister. Dazu kommen unzählige Vereinstitel. Giani war am Netz eine Allzweckwaffe: Außen, Diagonal oder Mittelblo...