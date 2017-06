Ein Vorbild für Deutschland

Die Exporte Chinas sind im Vergleich zum Mai 2016 um 8,7 Prozent gestiegen, wie die Zollbehörde am Donnerstag mitteilte. Auch die Einfuhren legten mit 14,8 Prozent deutlich zu.

Maschinen-, Elektronik- und Bekleidungsexporte nahmen in den ersten fünf Monaten 2017 zu, während arbeitsintensive Produkte wie Dünger, Stahl und Automobile weniger geordert wurden. In diesem Zeitraum stieg das Handelsvolumen mit der EU um 16,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahresabschnitt auf 1,6 Billionen Yuan (209,7 Milliarden Euro), mit den USA um 21,1 Prozent, mit ASEAN um 23,2 und mit Japan um 17,5 Prozent. Die EU ist Chinas größter Handelspartner, ihr Anteil an dessen Außenhandel beträgt 14,8 Prozent. Insgesamt stiegen die Exporte in den ersten fünf Monaten um 14,8 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 5,88 Billionen Yuan (771 Milliarden Euro), die Importe um 26,5 Prozent auf 4,88 Bill...