Ex-FBI-Chef sagt gegen Trump aus

Der ehemalige Chef der US-amerikanischen Bundespolizei FBI, James Comey, hat am Donnerstag vor dem Geheimdienst­ausschuss des US-Senates ausgesagt. Thema waren unter anderem die angeblichen Verstrickungen Russlands in die Präsidentschaftswahlen in den Vereinigten Staaten im vergangenen Jahr. Es war der erste Auftritt des von US-Präsident Donald Trump geschassten Beamten nach seiner Entlassung.

Comey bezichtigte bei der Anhörung die US-Regierung der Lüge. Die Administration habe seine Entlassung als FBI-Chef mit seiner schlechten Führung und einer schwachen Position der Bundespolizei begründet. »Das waren Lügen, schlicht und einfach«, sagte Comey am Donnerstag auf eine Frage des Ausschussvorsitzenden Richard Burr. In Wah...