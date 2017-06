Hören Sie etwas? Katar ist wieder mal im Gerede

Der FC Bayern hält sich bedeckt, nachdem das Emirat Katar am Golf zwischen die Fronten geraten ist und von einer saudischen Koalition boykottiert wird, angeblich wegen »Unterstützung von Terrororganisationen«. Aber sehr viele deutsche Spitzenpolitiker wollen Katar mal wieder die Fußball-WM 2022 entziehen. Diesmal mit weniger stichhaltigen Argumenten als der Sklavenarbeit auf den WM-Baustellen. Unionsfraktionschef Volker Kauder nannte es in der Passauer Neuen Presse vom Mittwoch »kaum vorstellbar«, dass in einem Land, aus dem der Terrorismus massiv unterstützt werde, ein WM-Turnier ausgetragen werden könne. »Die Vorwürfe wiegen zu schwer.«

