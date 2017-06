»Wir oder sie!«

Es gibt in der Weltgeschichte nur selten den Fall, dass sich strategisches Denken und politische Handlungsfähigkeit personalisiert in eins setzen lassen. Talleyrand wäre ein Beispiel, Lenin natürlich, und wenn Engels nicht so schnöde von der Alt-SPD schon zu Lebzeiten aufs Abstellgleis geschoben worden wäre, dann auch er. Der Ende Mai 2017 im Alter von 89 Jahren verstorbene Zbigniew Kazimierz Brzezinski, politischer Berater mehrerer US-Administrationen und graue Eminenz der US-amerikanischen Machtpolitik seit mehr als fünfzig Jahren, gehörte fraglos in diese Kategorie. Er war ein gnadenloser Klassenkämpfer für die Belange imperialistischen Großmachtstrebens und in dieser Hinsicht mit seiner Offenheit, Klarsicht und Handlungsstringenz gewissermaßen ein Unikat, denn seit Engels Zeiten wird der Klassenkampf von den Herrschenden offiziell ja mit heruntergeklappten Visieren geführt. Lenins Frage »Wer – wen?« beantwortete der politische Vordenker Brzezinski imm...