Verhandlung im Groß- und Außenhandel

Bei den Tarifverhandlungen für den Groß- und Außenhandel liegt in Nordrhein-Westfalen ein erster Abschluss vor: Unternehmer und die Gewerkschaft ver.di verständigten sich auf eine Anhebung der Gehälter für die gut 400.000 Beschäftigen in zwei Schritten um je zwei Prozent. Der Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) sprach am Mittwoch von einem »gerade noch tragfähigen Kompromiss«. Die Bosse seien an die Grenzen der Belastbarkeit gegangen, erklärten sie. Ver.di-Sprecher Nils Böhlke hatte am späten Dienstag abend mitgeteilt, die Tarifparteien hätten sich auf drei »Nullmonate« für Mai, Juni und Juli geeinigt. In diesem Zeitraum wird es keine Gehaltssteigerungen geben.

Ab dem 1. August sollen die Löhne dann um 2,5 Prozent steigen, ab dem 1. Mai 2018...