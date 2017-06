Logo des Tages: Gipfelknoten

Knoten spielen in der Weltgeschichte gelegentlich eine Rolle. Am berühmtesten dürfte der »gordische Knoten« sein, den Alexander der Große der Legende nach auf seiner Eroberungstour durch Asien mit dem Schwert durchschlagen hat. Für den militärischen Vollprofi war bei scheinbar unlösbaren Verwicklungen Gewalt das Mittel der Wahl. Anfang Juli soll Angela den Alexander machen. Denn von Bundeskanzlerin Merkel erwartet das Kapital, dass sie beim G-20-Gipfel in Hamburg den gordischen Knoten der Konflikte zwischen den imperialistischen Mächten durchschlägt.

Momentan üb...