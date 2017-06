»Eigenständige Macht«

Sie durchzieht auch das gestern veröffentlichte »Reflexionspapier« der EU-Kommission zur »Zukunft der europäischen Verteidigung«: die Forderung nach »strategischer Autonomie«. Seit sie am 28. Juni 2016 mit der »Globalen Strategie für die Außen- und Sicherheitspolitik« als offizielles Ziel der EU angenommen wurde, wird sie in Politikerreden und in politischen Dokumenten immer wieder beschworen. Aus gutem Grund: Wer könnte sich schon dem Ziel verweigern, größere Autonomie, also größere Eigenständigkeit, zu erreichen? Wer will schon uneigenständig sein, also von anderen abhängig? Dementsprechend propagiert auch das jüngste »Reflexionspapier« offensiv die »Bewegung hin zu Europas strategischer Autonomie«.

Nun ist »Europa« in diesem Fall natürlich – wie so oft – die EU, und deren »Autonomie« ist die Autonomie von deren herrschenden Kreisen. Die Herrschaftszirkel der dominanten Macht der EU, nämlich der Bun...