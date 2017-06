»Die Regierung überlastet die Schulen«

Sachsen-Anhalts Finanzminister André Schröder, CDU, sorgte in der vergangenen Woche mit Äußerungen zur Arbeit von Lehrkräften für Aufregung. Es sei einigen von ihnen zuzumuten, in der Woche ein oder zwei Stunden mehr zu unterrichten. Hat er recht?

Nein. Seine flapsigen Äußerungen sind aus Sicht der Lehrerinnen und Lehrer eine Unverschämtheit. Viele Kollegen haben wütend bei uns angerufen. Solche Aussagen von einem Minister sind für sie inakzeptabel, zumal der Minister die tägliche Arbeit in den Schulen überhaupt nicht kennt. Wir haben in der Lehrerschaft Sachsen-Anhalts einen relativ hohen Altersdurchschnitt und ziemlich wenig junge Kollegen. Nun behauptet Herr Schröder im Prinzip, dass diese Kollegen zuwenig arbeiteten. Sie müssten effizienter arbeiten – so könnten noch mehr Stellen eingespart werden.

Schröder bezieht sich auf eine Statistik von 2011. Die Bedingungen haben sich in Sachsen-Anhalt aber in den letzten Jahren immer weiter verschärft. Außerdem ...