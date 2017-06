Erdogans langer Arm

Offenbar unbehelligt war im Kanton Basel-Stadt über längere Zeit ein Polizist als Spitzel für den türkischen Staat tätig. In mindestens 160 Fällen soll der Beamte Y. S. Informationen über Personen gesammelt haben, die dem türkischen Machthaber Recep Tayyip Erdogan kritisch gegenüberstehen, wie die Basler Zeitung vergangenen Freitag berichtete.

Konkret soll der 37jährge, der offenbar ein Anhänger der türkischen Regierungspartei AKP ist, aus Polizeicomputern nichtöffentliche Daten von mutmaßlichen Erdogan-Gegnern beschafft haben. Bekannt wurde das genaue Ausmaß der Spitzeltätigkeiten durch einen Brief der Basler Staatsanwaltschaft. Sie informierte die Betroffenen in der ­Region am vergangenen Mittwoch darüber, dass ihre persönlichen Angaben von Y. S. »ohne dienstliche Veranlassung« über polizeiliche Datenbanken abgefragt wurden.

Ins Visier des Maulwurfs geraten sein sollen nicht nur Einzelpersonen, sondern auch ganze Familien – unter anderem wegen des Verdach...