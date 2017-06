Digitalisierungswunder soll Rente retten

Er habe sich so lange zurückgehalten, sagte SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz am Mittwoch an der Seite von Arbeitsministerin Andrea Nahles, weil er ein »strategisch eingebettetes« Rentenkonzept habe vorlegen wollen. Deutschland solle »wetterfest« gemacht werden, dafür sei ein »neuer Generationenvertrag« vonnöten, denn auch »eines der stärksten Länder der Welt« könne sich »nicht auf seinen Lorbeeren ausruhen«. Allerdings wurde in der Parteizentrale, dem Berliner Willy-Brandt-Haus, auch für die Jüngeren nicht viel Gutes in Aussicht gestellt: Denn das lang erwartete Papier der SPD sieht keine substantielle Veränderung vor.

Der Beitragssatz würde dem SPD-Konzept folgend bis 2030 steigen von heute 18,7 Prozent auf dann 21,9 Prozent vom Bruttomonatslohn. Das Niveau der ausgezahlten Renten würde von 48,2 Prozent bis 2030 minimal auf 48 Prozent sinken. Ein Inflationsausgleich fände mit dem SPD-Rentenplan nicht statt, Steigerungen wären ausgeschlossen. »Wer das Abs...