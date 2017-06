Proteste kleinreden

In Hamburg arbeiten Behörden und bürgerliche Medien weiter daran, die Mobilisierung für die linken Proteste gegen den G-20-Gipfel in der Hansestadt Anfang Juli zu erschweren. So gab der Radiosender NDR 90,3 am Dienstag einen Lagebericht der Hamburger Polizei wieder, der von 8.000 »gewaltbereiten Linksextremisten« spricht, die Zahl der Teilnehmer der Großkundgebung am 8. Juli, dem zweiten Tag des Gipfels, aber sehr niedrig ansetzt. Statt der vom Demobündnis um Linkspartei, Interventionistische Linke und ATTAC erwarteten 100.000 Demonstranten rechne die Polizei nur noch mit 20.000 bis 30.000.

Entscheidend für die linken Gipfelproteste werde laut Lagebericht der Ausgang der autonomen Demo unter dem Motto »Welcome to hell« am 6. Juli sein – einen Tag, bevor sich die Staatschefs der 19 »wichtigsten Industrie- und Schwellenländer« und EU-Vertreter überhaupt treffen. Der Verlauf hänge »vom Vorgehen der Polizei, der Anzahl der Verletzten auf seiten der Demonstrant...