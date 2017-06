Geldregen für Atomkonzerne

Die Bundesregierung hat das nächste Geschenk für die Großkonzerne überreicht. Am Mittwoch urteilte das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe, die über sechs Jahre lang erhobene Brennelementesteuer sei rechtswidrig. Berlin muss mehr als sechs Milliarden Euro an die Energiekonzerne E.on, RWE und EnBW zurückzahlen. Sechs Prozent Zinsen gibt es obendrauf garantiert. Nicht schlecht in Zeiten, in denen Banken Bausparverträge aufkündigen, weil die einst veranschlagte Zinsgarantie nicht mehr der »Marktlage« entspricht. Die Kapitalisten freut es. Die Aktie des Energiekonzerns RWE stieg an der Börse um sechs Prozent, E.on notierte bei einem Plus von fünf Prozent.

Karlsruhe erklärte die Regelung nun für unvereinbar mit dem G...