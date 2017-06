Anschlag in Teheran

Die iranische Hauptstadt Teheran ist am Mittwoch Ziel einer Serie von Anschlägen geworden. »Terroristen« hätten das Parlament und das Grabmal von Revolutionsführer Ajatollah Ruhollah Khomeini angegriffen, erklärte das Geheimdienstministerium am Mittwoch. Der »Islamische Staat« (IS) reklamierte die Attentate für sich. Die Miliz hat dem Iran wiederholt mit Anschlägen gedroht, weil dieser ketzerisch sei. Es wäre die erste IS-Attacke in dem schiitisch dominierten Land. Nach Angaben des iranischen Katastrophenschutzes starben mindestens zwölf Menschen, zahlreic...