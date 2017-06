Die aus der Wüste kamen

Ist es der Beginn einer Zeitenwende im israelischen Fußball? Beschäftigte man sich in den letzten Jahren mit der Ligat ha’Al (»Oberliga«), schienen die Klubs aus Tel Aviv, Jerusalem und Haifa übermächtig. Doch ein kleiner Verein aus der Wüstenstadt Be’er Scheva schickt sich an, die Machtverhältnisse im Profifußball des kleinen Landes dauerhaft zu ändern. Bereits zum zweiten Mal in Folge wurde Hapoel Be’er Scheva Meister, der Abstand zum Tabellenzweiten Maccabi Tel Aviv betrug heuer überaus komfortable 13 Punkte. Für den viermaligen Meister aus der 220.000-Einwohner-Stadt am Rande der Wüste Negev ist die Titelverteidigung der vorläufige Höhepunkt eines langen Wiederaufstieges und der größte Erfolg der wechselvollen Vereinsgeschichte.

Diese begann 1949 mit der israelischen Arbeitersportbewegung. Bis heute trägt der Klub den Namen des von dem einstmals zionistisch-sozialistisch orientierten Gewerkschaftsbund Histadrut gegründeten Sportverbandes Hapoel (»Arbei...