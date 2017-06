Mehrfach Diskriminierte zeigen Stärke

Bereits zum zweiten Mal findet ab kommenden Freitag in Brandenburg an der Havel die dreitägige »Refugee-LGBTIQ*-Conference« statt – die Abkürzung und Selbstbezeichnung steht dabei für lesbisch, schwul, bisexuell, transident, intersexuell und queer. Im Mittelpunkt des unter dem Motto »Because love has no borders – weil Liebe keine Grenzen kennt« organisierten Treffens stehen Vernetzung und Erfahrungsaustausch unter geflüchteten LGBTIQ* sowie deren Unterstützung durch Menschen ohne Fluchterfahrung.

Das Interesse an der Veranstaltung ist groß, sagen die Organisatorinnen und Organisatoren: Von bis dato mehr als 100 Anmeldungen berichteten sie am Wochenende gegenüber junge Welt. Das Programm zeigt sich äußerst vielfältig: So gibt es Workshops zu Rechtsberatungen, Selbstverteidigung, Empowerment, Asylrecht und zum Umgang mit LGBTIQ*-Geflüchte...