Haas, Hinze, Mühl

Da streiten sich die Leut’ herum: Wird die »Haasi« heute, morgen oder übermorgen 90 Jahre alt? Ihr scheint es egal zu sein, sie würde im Zweifel an allen drei Tagen mit Kollegen und Publikum feiern und dazu noch TV-Auftritte bestreiten. Zu sehen ist Waltraut Haas beispielsweise morgen, 23.05 Uhr, bei »Stöckl« auf ORF 2 und in vier Wochen auf dem MDR-»Riverboot«. Sie hat ja auch immer sehr komisch von Kollegen wie Hans Moser und Peter Alexander zu erzählen.

Haas ist längst eine Institution in Wien und darüber hinaus, beliebt in Komödien und Singspielen seit 1946. Zum Bühnenjubiläum im vergangenen Jahr erhielt sie den Robert-Stolz-Pokal, derzeit steht sie im Wiener Gloria-Theater (fast) allabendlich in einem Singspiel des Meisters auf der Bühne – in »Der Himmel auf Erden« übernahm sie die Adele-Sandrock-Rolle...