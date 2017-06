Gegen die Verletzung des Völkerrechts: Appell an den Oberbürgermeister von Frankfurt am Main

Die in Berlin ansässige Organisation »Jüdische Stimme für einen gerechten Frieden in Nahost e. V.« (JS) richtete am Montag unter der Überschrift »Gegen die Verletzung des Völkerrechts« einen Appell an den Oberbürgermeister von Frankfurt am Main, Peter Feldmann (SPD):

Mit Befremden haben wir, die Mitglieder und Freunde der JS, zur Kenntnis genommen, dass Sie, in Ihrer Eigenschaft als Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt am Main, Schirmherr einer für den 7. Juni anberaumten Festveranstaltung des »Jüdischen Nationalfonds/Keren Kayemeth LeIsrael Deutschland e.V.« (JNF/KKL) sein werden, deren Ankündigung extrem nationalistische und militaristische Politikpositionen in Israel unverblümt auch hierzulande zu verbreiten sucht.

(…) Die JS protestiert seit Jahren regelmäßig öffentlich gegen die vom JNF – oftmals mit Gewalt und äußerster Menschenverachtung – durchgesetzte Enteignung von arabischem Grund- und Bodenbesitz sowohl auf israelischen als auch, unter dem Name...