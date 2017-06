Poker in Krisenzeiten

Die Traditionsreederei des Patriarchen Bertram Rickmers musste am Donnerstag Insolvenz anmelden. Anleger, die sich 2013 an der Anleihe der Rickmers AG in einer Gesamthöhe von 275 Millionen Euro beteiligt hatten, dürften nun einen Großteil ihres Kapitals verlieren, genauso wie die in Aussicht gestellten 8,875 Prozent Zinsen.

Tatsache ist, dass die Hamburger Charterreederei, die ihre Flotte überwiegend unter Billigflaggen betreibt, schon lange Probleme hat. Im vergangenen Jahr hat die Firmengruppe 341 Millionen Euro Verlust eingefahren, insgesamt ist sie mit rund 1,5 Milliarden Euro verschuldet. 2013, im fünften Jahr der Schiffahrtskrise, eine solche Anleihe zu plazieren, galt bereits damals als mutig, gab es schon große Überkapazitäten an Frachtraum, dafür aber kaum Nachfrage. Während die Frachtraten sanken, kamen immer weitere Schiffe in den Markt: Große Reedereien (wie Weltmarktführer Maersk), die bislang von Charterern wie Rickmers Schiffe gemietet hatte...