Es fehlt eine Großstadt

Der freie Markt ist längst nicht mehr in der Lage, die Nachfrage nach Wohnungen zu bedienen. Für eine stetig zunehmende Anzahl von Familien und Alleinstehenden gibt es keinen bezahlbaren Wohnraum, insbesondere in Großstädten wie Berlin, München und Stuttgart, zudem in Mittelstädten wie beispielsweise Tübingen. Der Deutsche Mieterbund (DMB) lässt kein gutes Haar an der Wohnungsbaupolitik der Bundesregierungen seit 1990. Auf einer Pressekonferenz am Dienstag in Berlin legte DMB-Direktor Lukas Siebenkotten nahe, den Wohnungsbau zum Wahlkampfthema zu machen.

Zunächst einmal dürfte es wohl um Klärung gehen, wer auf Bundesebene für die miserable Situation verantwortlich ist. Die Landesregierungen sind nach Einschätzung des DMB ebenfalls auf dem Rückzug aus der Förderung des sozialen Wohnungsbaus.

In der BRD fehlten akut »mindestens eine Million Wohnungen«, erklärte Siebenkotten, es fehlt also Wohnraum in den Dimensionen einer Großstadt. Der DMB fordere deshalb ab...