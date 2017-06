Bereit zum Streik

Traditionell sind britische Parlamentswahlkämpfe aus gewerkschaftlicher Sicht Zeiten des Burgfriedens. Oberflächlich betrachtet, war das auch dieses Mal wieder der Fall. Der britische Gewerkschaftsbund TUC begnügte sich mit einer Pressemitteilung in der vergangenen Woche, wonach sich britische Arbeitnehmer eine Gehaltserhöhung verdient hätten, weil sie so selten wie nie zuvor streiken würden.

Doch abseits der Medienberichterstattung gab es in der heißen Phase des Wahlkampfs zahlreiche Streiks und gewerkschaftliche Proteste. Weitere sind für die Wochen nach den Wahlen in Planung: Mal geht es um Lohnforderungen, mal um die Durchsetzung gewerkschaftlicher Rechte, mal um Widerstand gegen Einsparungen. Die Streiks der vergangenen Tage beziehen sich auf Forderungen, die auch im Wahlprogramm der Labour-Partei unter Jeremy Corbyn zu finden sind.

So gibt es in London zur Zeit eine Streikbewegung der Beschäftigten der Cineworld-Kette. Sie fordern unter anderem die An...