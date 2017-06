Thüringens Regierung lobt sich

Bodo Ramelow überlässt der DDR kein Feld – und erst recht keines, auf dem sich Golf spielen ließe. In Thüringen, dem Bundesland, dem er als Linke-Ministerpräsident vorsteht, befindet sich der älteste Golfplatz Deutschlands. »Wie man sich unschwer vorstellen kann, ist er zur DDR-Zeit mit Freude zu einer Wiese umgebaut worden«, so Ramelow. Nun wachsen dort in Oberhof seltene Orchideen. Aber wohl nicht mehr lange: »Mein Ziel in dieser Legislaturperiode ist es unter vielem anderen, dieses Gelände wieder als Golfplatz nutzbar zu machen.« Das sei für den Oberhofer Tourismus »enorm wichtig«.

Derart äußerte sich Ramelow in einem Interview auf der vom Freista...